МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Рост выдачи ипотеки в России в октябре замедлился до 2,9% с рекордных сентябрьских 4,2%, до 770 миллиардов рублей, однако такой уровень все еще "очень высокий", говорится в материалах Банка России. Банк России оценил динамику качества ипотеки

"По предварительным данным, ипотека замедлилась до 2,9% после рекордных +4,2% в сентябре, что все еще остается очень высоким уровнем", — сказано в материалах. Там же отмечается, что за месяц объем выданной ипотеки составил 770 миллиардов рублей, что на 19% ниже уровня сентября, а всего портфель вырос до 17,6 триллиона рублей.

При этом за десять месяцев с начала года ипотечный портфель вырос на 27%, что значительно выше аналогичного показателя 2021 года в 23,7%. Тогда был зафиксирован предыдущий рекорд по объему выданных ипотечных кредитов. "К концу года рост может составить ~30%", — отметили в регуляторе.

Замедление выдач связано с повышением первоначального взноса по льготным программам до 20% и ростом ставок. "Ужесточение макронадбавок с 01.10.2023 по наиболее рискованной ипотеке (с LTV >70% и/или ПДН >50%) также могло оказать влияние на темп кредитования", — считают в ЦБ.

Выдачи ипотеки с господдержкой в октябре снизились на 17%, до 541 миллиарда рублей. Выдачи рыночной ипотеки сократились на 25%.