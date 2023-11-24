МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Продажи жилья в новостройках в России по результатам 2023 года вырастут в сравнении с 2022 годом на 38%, составив более 750 тысяч договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), говорится в сообщении "Дом.РФ". ЦБ выразил обеспокоенность по поводу роста цен на жилье

Как указывается в нем, за девять месяцев 2023 года зафиксировано около 524 тысяч ДДУ на жилые помещения — на 26% больше результата января-сентября 2022 года и на 10% выше показателя 2021 года. При этом запуск жилых проектов вырос на 14% — до 33 миллионов квадратных метров.

"В ближайшие месяцы продажи останутся на высоком уровне. По итогам года максимальных значений в истории достигнут как запуски новых проектов, так и продажи жилья — 45 миллионов квадратных метров (+10% к 2022 году) и более 750 тысяч ДДУ соответственно. Выручка застройщиков от продаж жилья за 2023 год составит около 5,5 триллиона рублей, что на 40% больше, чем за 2022 год", — отмечается в сообщении.

В нем уточняется, что третий квартал оказался динамичным. В стройку запущено 11,8 миллиона "квадратов" жилья ‒ максимум за квартал с начала года, а россияне заключили более 240 тысяч ДДУ, что вдвое больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Весь рост продаж произошел за счет ипотеки, доля которой достигла 91%.

Таким образом, продажи жилья в новостройках в третьем квартале 2023 года привели к максимальным поступлениям на счета эскроу — 1,6 триллиона рублей. С начала года общий объем поступлений составил 3,4 триллиона рублей, что уже больше, чем за весь 2022 год.

Кроме того, по данным аналитиков, несмотря на высокие запуски рынок жилья в большинстве регионов находится в состоянии баланса. Среднее соотношение распроданности и стройготовности соответствует "равновесному" значению в 70%, хотя в столичных регионах этот показатель находится на уровне 77% ‒ это означает, что жилье продается быстрее, и свидетельствует о наличии признаков дефицита предложения нового жилья.