МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Вопрос отдельной льготной ипотеки на индивидуальное жилое строительство прорабатывается, основные параметры могут быть представлены правительству до конца года, сообщил журналистам на выставке-форуме "Россия" министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. Эксперт раскрыл необходимый для покупки жилья в ипотеку доход

Ранее на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Файзуллин заявил, что льготную ипотеку на ИЖС стоит выделить в отдельный проект.

"Основные параметры до конца года нами будут завершены и вынесены на суд. Здесь сначала правительство и далее. Сейчас это находится в проработке. На встрече с президентом я это предложение высказал, мы его обсуждаем и прорабатываем", — рассказал министр.

Файзуллин напомнил, что ранее были приняты законодательные изменения, позволяющие распространять на ИЖС механизмы эскроу-счетов, по которым строятся многоквартирные дома.

"Конечно, льготные программы — база развития ипотеки. В этой части мы поэтапно идём к изменениям по всем направлениям", — отметил он.