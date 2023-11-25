2023-11-25T14:26:33+03:00
2023-11-25T14:26:33+03:00
2023-11-25T14:26:33+03:00
2023
https://1prime.ru/development/20231125/842372697.html
Файзуллин рассказал о проработке вопроса отдельной льготной ипотеки на ИЖС
Недвижимость
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МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Вопрос отдельной льготной ипотеки на индивидуальное жилое строительство прорабатывается, основные параметры могут быть представлены правительству до конца... ПРАЙМ, 25.11.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Вопрос отдельной льготной ипотеки на индивидуальное жилое строительство прорабатывается, основные параметры могут быть представлены правительству до конца года, сообщил журналистам на выставке-форуме "Россия" министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.
Ранее на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Файзуллин заявил, что льготную ипотеку на ИЖС стоит выделить в отдельный проект.
"Основные параметры до конца года нами будут завершены и вынесены на суд. Здесь сначала правительство и далее. Сейчас это находится в проработке. На встрече с президентом я это предложение высказал, мы его обсуждаем и прорабатываем", — рассказал министр.
Файзуллин напомнил, что ранее были приняты законодательные изменения, позволяющие распространять на ИЖС механизмы эскроу-счетов, по которым строятся многоквартирные дома.
"Конечно, льготные программы — база развития ипотеки. В этой части мы поэтапно идём к изменениям по всем направлениям", — отметил он.