МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Стоимость однокомнатных квартир в России увеличилась за последние четыре года в 1,6 раза, сообщил РБК со ссылкой на исследование аналитической и консалтинговой компании Frank RG "Ипотека в России — 2023". В Москве значительно подорожали квартиры на этапе строительства

Отмечается, что средняя цена "однушек" возросла на 64% в период с 2020 года (2,8 млн руб.) по ноябрь 2023 года (4,6 млн руб.). При этом резкий скачок стоимости произошел в 2022 году, когда она поднялась до 4,3 миллиона рублей.

Руководитель группы ипотеки Frank RG Ольга Филиппова пояснила, что цены начали расти более быстрыми темпами с 2020 года, после запуска программ льготной ипотеки и в последующем семейной ипотеки. По ее словам, ажиотажный спрос на новостройки создает и скорое окончание действия госпрограммы льготной ипотеки — 1 июля 2024 года.