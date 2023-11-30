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2023
https://1prime.ru/development/20231130/842413128.html
"Однушки" с 2020 года в среднем подорожали в 1,6 раза, сообщили СМИ
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Стоимость однокомнатных квартир в России увеличилась за последние четыре года в 1,6 раза, сообщил РБК со ссылкой на исследование аналитической и консалтинговой компании Frank RG... ПРАЙМ, 30.11.2023
бизнес, новости, недвижимость, россия, ипотека, цены на недвижимость, однушки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Стоимость однокомнатных квартир в России увеличилась за последние четыре года в 1,6 раза, сообщил РБК со ссылкой на исследование аналитической и консалтинговой компании Frank RG "Ипотека в России — 2023".
Отмечается, что средняя цена "однушек" возросла на 64% в период с 2020 года (2,8 млн руб.) по ноябрь 2023 года (4,6 млн руб.). При этом резкий скачок стоимости произошел в 2022 году, когда она поднялась до 4,3 миллиона рублей.
Руководитель группы ипотеки Frank RG Ольга Филиппова пояснила, что цены начали расти более быстрыми темпами с 2020 года, после запуска программ льготной ипотеки и в последующем семейной ипотеки. По ее словам, ажиотажный спрос на новостройки создает и скорое окончание действия госпрограммы льготной ипотеки — 1 июля 2024 года.