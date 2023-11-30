МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Банк России считает необходимым постепенно повышать ставки по льготной ипотеке до рыночного уровня и переходить к адресности данных программ, говорится в обзоре финансовой стабильности ЦБ. Правительство распространило действие "Дальневосточной ипотеки" на Арктику

"Для снижения дифференциала цен на первичном и вторичном рынках необходимо постепенно повышать ставки по льготным ипотечным программам до рыночного уровня и отказываться от их широкого формата действия в пользу адресного", — говорится в материалах регулятора.

Разница цен, как отмечает ЦБ, была вызвана неготовностью строительного сектора оперативно нарастить предложение жилья в ответ на запуск массовых льготных ипотечных программ. Разрыв цен показал разницу в ипотечных ставках на строящееся (продающееся по льготным программам) и вторичное жилье, указал регулятор. При этом льготные программы ипотеки хорошо себя проявляют и могут использоваться в кризисные периоды для краткосрочной поддержки спроса на жилье, отметил ЦБ.

В начале ноября директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова сообщала, что регулятора беспокоит дисбаланс цен на рынке жилья. По ее словам, на 1 октября средний уровень цен на первичном рынке был на 42% выше, чем на вторичном, причем до введения льготных ипотечных программ разница была всего 10%. При этом в отдельных регионах России, согласно данным ЦБ, дифференциал цен еще больше: Пензенская область — 63%, Астраханская область — 59%, Московская область — 48%.

В России несколько льготных ипотечных программ, в числе которых – доступная всем категориям заемщиков на всей территории страны госпрограмма на жилье в новостройках, в настоящее время ставка по ней составляет 8% годовых. При этом средние ставки по рыночным программам значительно выше. Так, по данным госкомпании "Дом.РФ" на 24 ноября, средневзвешенная ставка по 20 крупнейшим ипотечным игрокам по рыночным программам составила 16,17% на первичном рынке жилья и 16,16% — на вторичном.