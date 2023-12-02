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Правительство хочет повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке
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Правительство принимает меры по увеличению размера первоначального взноса по льготной ипотеке, сообщил в субботу журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин после осмотра... ПРАЙМ, 02.12.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Правительство принимает меры по увеличению размера первоначального взноса по льготной ипотеке, сообщил в субботу журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин после осмотра экспозиций Минстроя "Строим будущее" и Минтранса "Россия в движении" на выставке-форуме "Россия".
Он отметил, что данный вид потеки будет развиваться.
"До 1 июня следующего года у нас действует семейная и льготная ипотека. Сейчас мы принимаем некоторые меры по увеличению первоначального взноса. У нас идет большой объем выдачи ипотеки, и мы все-таки смотрим, как нам до 1 июня регулировать объем выдачи ипотеки", — сказал вице-премьер.
Хуснуллин добавил, что в 2023 году прирост ипотечного портфеля будет более 3,5 триллиона рублей. "Для сравнения, в 2022 году было два триллиона (рублей — ред.)", — пояснил он.