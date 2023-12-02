МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Подорожание строительства в стране вызвано объективными причинами, рассказал в субботу журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на выставке-форуме "Россия". Правительство хочет повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке

"За последние 2 года очень серьезно произошел рост стоимости строительства. Он произошел по объективным причинам", — заявил он.

Среди таких причин вице-премьер назвал изменение стоимости валюты.

"Потому что у нас есть жилье и более сложное, где есть доля импортной составляющей. В дорожном строительстве доля импортной составляющей 5-7%, а в большом современном доме доля импортной составляющей до 30%", — пояснил Хуснуллин.

По его словам, на цены также повлияло удорожание рабочей силы. "Нам не хватает рабочей силы, выросли (в цене — ред.) стройматериалы, выросли энергоресурсы, выросла стоимость финансовых услуг. С 2019 года мы все работаем по счетам эскроу, это означает, что в каждом квадратном метре от 5 до 15% стоимость финансовых услуг", — заявил он.

Хуснуллин отметил, что правительство РФ будет поддерживать строительную отрасль. "Мы будем дальше развивать поддержку жилищного строительства, будем строить и дороги для связанности", — заключил он.