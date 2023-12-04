МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Нераспроданное жилье в новостройках России достигло рекордного уровня в 71,1 миллиона квадратных метров, что объясняется запусками новых проектов и быстрым вводом нового жилья в эксплуатацию, пишет РБК со ссылкой на данные информационной системы жилищного строительства "Дом.РФ". В ЦБ назвали условия снижения цен на новостройки

Согласно данным издания, доля нераспроданных квартир выросла на 1,9 п.п. — до 67 процентов от общего объема жилья, находящегося в стадии строительства. Это стало рекордным показателем за всю историю наблюдений, которые ведутся с января 2020 года.

Из 71,1 миллиона квадратных метров нераспроданного жилья больше половины — 44 миллиона кв. м — уже выставлено на продажу (по сравнению с прошлым годом его количество выросло на 10,8 процента). Оставшиеся площади приходятся на проекты, продажи в которых еще не начались. Рост этого показателя также связан с увеличением количества ипотечных кредитов, выданных не по льготным программам.

"На сегодняшний день продолжается проблема "провала" рыночной ипотеки — большинство сделок заключены по программам льготной ипотеки", — заявил генеральный директор "INFOline-Аналитики" Михаил Бурмистров.

Коммерческий директор застройщика ССК Анна Ших отметила, что застройщики стали более осмотрительными с выводом новых масштабных проектов. Тем не менее, снижение цен не ожидается, так как себестоимость проектов растет постоянно.

В издании заключили, что цены на недвижимость вырастут в 2024 году на уровне инфляции, кроме того, большая часть спроса придется на первую половину 2024 года, так как в связи с завершением программы льготной ипотеки 1 июля 2024 года потребители будут торопиться приобрести новое жилье. Кроме того, рост цен на строительные материалы и логистику также скажется на стоимости жилья.