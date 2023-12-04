МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Уменьшить тенденцию к росту нераспроданного жилья на первичном рынке может создание государственного фонда жилья под социальный найм, считает президент ГК "Основа" Александр Ручьев. В России зафиксирован новый рекорд нераспроданного жилья в новостройках

"Еще два-три года назад я говорил, что такая тенденция будет развиваться, и самый эффективный метод "борьбы" с этим — это создание крупного государственного арендного фонда жилья под социальный найм. В России колоссальная потребность в новом жилье, весомая доля которой может быть реализована как раз за счет долгосрочной цивилизованный аренды. Под это государство может выкупать значительные объемы рынка жилья, стимулируя объемы строительства, достигая целевых параметров ввода жилья, гарантируя загрузку тысяч предприятий и компаний, создавая развитие сотни тысяч рабочих мест", — сказал Ручьев.

Эксперт уточняет, что сегодня, на фоне роста цен на все составляющие себестоимости строительства, финансовые модели проектов часто изначально предполагают более длительные сроки реализации, которые могут выйти за рамки строительного цикла. По словам Ручьева, для покупателей это означает, что на старте строительства стоимость жилья не снижена, и количество реальных скидок становится меньше.

Ранее сообщалось, что в России зафиксирован рекорд нераспроданного дилья в новостройках. По данным информационной системы жилищного строительства "Дом.РФ", их число достигло 71,1 миллиона квадратных метров, что обусловлено запусками новых проектов и быстрым вводом нового жилья в эксплуатацию.