МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Увеличение объема нераспроданного жилья не значит, что российский рынок затоварен, сообщили в Минстрое. Эксперт назвал способ снизить объем нераспроданного жилья в России

"Эти показатели не свидетельствуют о затоваренности рынка недвижимости, а являются признаком возврата к балансу благодаря рекордному объему запусков новых проектов после нескольких лет дефицита предложения", — подчеркнули в министерстве.

По данным ведомства, уровень распроданности недвижимости с планируемым вводом в 2023 году составляет более 66%, и это соответствует нормальной модели реализации проектов.

Ранее сообщалось, что в России зафиксирован рекорд нераспроданного жилья в новостройках. По данным информационной системы жилищного строительства "Дом.РФ", их число достигло 71,1 миллиона квадратных метров, что обусловлено запусками новых проектов и быстрым вводом нового жилья в эксплуатацию.

По словам президента ГК "Основа" Александра Ручьева, создание государственного фонда жилья под социальный найм может спровоцировать снижение тенденции к росту нераспроданного жилья на первичном рынке недвижимости.