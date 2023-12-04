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2023
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Минстрой отметил отсутствие затоваренности на рынке жилья в России
Недвижимость
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Увеличение объема нераспроданного жилья не значит, что российский рынок затоварен, сообщили в Минстрое. "Эти показатели не свидетельствуют о затоваренности рынка недвижимости, а... ПРАЙМ, 04.12.2023
бизнес, экономика, госпроекты, новости, недвижимость, россия, недвижимость, минстрой
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Увеличение объема нераспроданного жилья не значит, что российский рынок затоварен, сообщили в Минстрое.
"Эти показатели не свидетельствуют о затоваренности рынка недвижимости, а являются признаком возврата к балансу благодаря рекордному объему запусков новых проектов после нескольких лет дефицита предложения", — подчеркнули в министерстве.
По данным ведомства, уровень распроданности недвижимости с планируемым вводом в 2023 году составляет более 66%, и это соответствует нормальной модели реализации проектов.
Ранее сообщалось, что в России зафиксирован рекорд нераспроданного жилья в новостройках. По данным информационной системы жилищного строительства "Дом.РФ", их число достигло 71,1 миллиона квадратных метров, что обусловлено запусками новых проектов и быстрым вводом нового жилья в эксплуатацию.
По словам президента ГК "Основа" Александра Ручьева, создание государственного фонда жилья под социальный найм может спровоцировать снижение тенденции к росту нераспроданного жилья на первичном рынке недвижимости.