МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Банк России поддерживает повышение первоначального взноса по льготной ипотеке, это поможет предотвратить попадание россиян в долговую яму, сообщили в пресс-службе регулятора. ЦБ рассказал о способе уберечь накопления самых незащищенных россиян

"В целом мы поддерживаем, что льготные программы должны быть не широкими, а адресными. Мы также поддерживаем повышение первоначального взноса по льготной ипотеке. Нам важно предотвратить попадание заемщиков в долговую яму", — указали в ЦБ.

Первоначальный взнос – это важный показатель способности заемщика накапливать средства и в будущем выплачивать кредит. Чем больше взнос, тем меньше требуется кредит и тем легче человеку справиться с погашением долга, пояснил регулятор.

Вместе с тем, в ЦБ пока не знакомы с проектом документа правительства об изменении условий льготной ипотеки. "Мы пока не получали такой документ. Детально сможем прокомментировать, когда его получим и изучим", — рассказали в пресс-службе.

Ранее в декабре вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что правительство РФ принимает меры по увеличению первоначального взноса льготной ипотеки.

Правительство России в сентябре повысило до 20% минимальный первоначальный взнос по ряду госпрограмм ипотеки, в том числе на льготные кредиты на жилье в новостройках под 8%, доступные широкому кругу заемщиков.