2023-12-05T17:30:36+03:00
2023-12-05T17:30:36+03:00
2023-12-05T17:30:36+03:00
2023
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ЦБ объяснил необходимость повышения первого взноса по льготной ипотеке
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Банк России поддерживает повышение первоначального взноса по льготной ипотеке, это поможет предотвратить попадание россиян в долговую яму, сообщили в пресс-службе регулятора. "В... ПРАЙМ, 05.12.2023
бизнес, экономика, новости, недвижимость, россия, цб, льготная ипотека, первоначальный взнос
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Банк России поддерживает повышение первоначального взноса по льготной ипотеке, это поможет предотвратить попадание россиян в долговую яму, сообщили в пресс-службе регулятора.
"В целом мы поддерживаем, что льготные программы должны быть не широкими, а адресными. Мы также поддерживаем повышение первоначального взноса по льготной ипотеке. Нам важно предотвратить попадание заемщиков в долговую яму", — указали в ЦБ.
Первоначальный взнос – это важный показатель способности заемщика накапливать средства и в будущем выплачивать кредит. Чем больше взнос, тем меньше требуется кредит и тем легче человеку справиться с погашением долга, пояснил регулятор.
Вместе с тем, в ЦБ пока не знакомы с проектом документа правительства об изменении условий льготной ипотеки. "Мы пока не получали такой документ. Детально сможем прокомментировать, когда его получим и изучим", — рассказали в пресс-службе.
Ранее в декабре вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что правительство РФ принимает меры по увеличению первоначального взноса льготной ипотеки.
Правительство России в сентябре повысило до 20% минимальный первоначальный взнос по ряду госпрограмм ипотеки, в том числе на льготные кредиты на жилье в новостройках под 8%, доступные широкому кругу заемщиков.