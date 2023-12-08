МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Предложение Министерства финансов России ужесточить условия выдачи льготной ипотеки приведет к потере рынком жилья 25 — 30 процентов покупателей, следует из подсчета аналитиков сервиса ЦИАН для "РБК-Недвижимости". Госдума ограничила рост ставки по ипотеке при отказе от страховки

Ранее российское финансовое ведомство выдвинуло идею поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30 процентов, снизить максимальный размер кредита до шести миллионов рублей, ограничить возможность взять несколько льготных кредитов, а также ограничить размер предельной долговой нагрузки до 50 процентов. Как позднее отмечал глава Минфина Антон Силуанов, предложенные меры позволят охладить рынок жилья.

"В Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге доля доступных для покупки с помощью льготной ипотеки квартир от застройщика сократится на 40 п.п. и более, а в Ленинградской области это решение затронет примерно 16% лотов", — следует из анализа ЦИАН.

При этом, предложение квартир в некоторых регионах вырастет до 70 процентов от активного предложения. Это связано с ростом общей суммы кредитов до 8,6 миллиона рублей.

"По нашей предварительной оценке, инициатива уберет с рынка 25-30% потенциальных покупателей. Это вынудит застройщиков перейти от регулярной индексации цен к более широкому применению скидок и акций", — рассказал глава "ЦИАН.Аналитики" Алексей Попов.

Он добавил, что на рынке жилья в краткосрочной перспективе начнется "ажиотаж", поскольку россияне будут закупать квартиры "впрок".