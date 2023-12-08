ЦИАН: рынок жилья лишится до 30 % покупателей из-за ужесточения льготной ипотеки
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Предложение Министерства финансов России ужесточить условия выдачи льготной ипотеки приведет к потере рынком жилья 25 — 30 процентов покупателей, следует из подсчета аналитиков сервиса ЦИАН для "РБК-Недвижимости".
Ранее российское финансовое ведомство выдвинуло идею поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30 процентов, снизить максимальный размер кредита до шести миллионов рублей, ограничить возможность взять несколько льготных кредитов, а также ограничить размер предельной долговой нагрузки до 50 процентов. Как позднее отмечал глава Минфина Антон Силуанов, предложенные меры позволят охладить рынок жилья.
"В Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге доля доступных для покупки с помощью льготной ипотеки квартир от застройщика сократится на 40 п.п. и более, а в Ленинградской области это решение затронет примерно 16% лотов", — следует из анализа ЦИАН.
При этом, предложение квартир в некоторых регионах вырастет до 70 процентов от активного предложения. Это связано с ростом общей суммы кредитов до 8,6 миллиона рублей.
"По нашей предварительной оценке, инициатива уберет с рынка 25-30% потенциальных покупателей. Это вынудит застройщиков перейти от регулярной индексации цен к более широкому применению скидок и акций", — рассказал глава "ЦИАН.Аналитики" Алексей Попов.
Он добавил, что на рынке жилья в краткосрочной перспективе начнется "ажиотаж", поскольку россияне будут закупать квартиры "впрок".
https://1prime.ru/development/20231208/842503410.html