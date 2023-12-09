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Мошенники придумали новую схему отъема жилья у россиян
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Мошенники придумали новую схему обмана, связанную с продажей квартир по фальшивой доверенности, пишут "Известия". По данным издания, преступники звонят потенциальным жертвам и... ПРАЙМ, 09.12.2023
бизнес, новости, недвижимость, мошенники, жилье
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Мошенники придумали новую схему обмана, связанную с продажей квартир по фальшивой доверенности, пишут "Известия".
По данным издания, преступники звонят потенциальным жертвам и убеждают, что кто-то пытается продать их жилье по поддельной доверенности. После этого они пытаются убедить владельцев продать квартиру самостоятельно и зачислить деньги по указанным реквизитам.
Как отмечается, звонки о якобы оформлении доверенности на имя жертвы фиксируются давно.
Также мошенники используют множество способов обмана, связанных с недвижимостью, основанных на неосмотрительности собственника или покупателя, предупреждают эксперты.
В делах с квартирным мошенничеством ключевой риск покупателя заключается в неполучении права собственности на квартиру при невозможности возврата денег.
Для защиты от мошенников рекомендуется не разглашать персональные данные по телефону и тщательно проверять все документы при подготовке и заключении сделки.
При этом важно быть особенно осторожными на рынке вторичного жилья, где вероятность обмана выше, подчеркивается в статье.