МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Мошенники придумали новую схему обмана, связанную с продажей квартир по фальшивой доверенности, пишут "Известия". Раскрыто, как мошенники воруют банковские вклады через смартфон

По данным издания, преступники звонят потенциальным жертвам и убеждают, что кто-то пытается продать их жилье по поддельной доверенности. После этого они пытаются убедить владельцев продать квартиру самостоятельно и зачислить деньги по указанным реквизитам.

Как отмечается, звонки о якобы оформлении доверенности на имя жертвы фиксируются давно.

Также мошенники используют множество способов обмана, связанных с недвижимостью, основанных на неосмотрительности собственника или покупателя, предупреждают эксперты.

В делах с квартирным мошенничеством ключевой риск покупателя заключается в неполучении права собственности на квартиру при невозможности возврата денег.

Для защиты от мошенников рекомендуется не разглашать персональные данные по телефону и тщательно проверять все документы при подготовке и заключении сделки.

При этом важно быть особенно осторожными на рынке вторичного жилья, где вероятность обмана выше, подчеркивается в статье.