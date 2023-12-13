МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Совфед одобрил изменения в Жилищный кодекс РФ и закон "О госрегистрации недвижимости", совершенствующие положения о порядке перевода жилого помещения в нежилое и наоборот. СФ одобрил налоговые льготы при переходе долей бизнеса во владение россиян

Документом устанавливается, что в случае, если для обеспечения использования помещения в качестве жилого или нежилого не требуется проведение его переустройства, и (или) перепланировки, или иных работ, то перевод жилого помещения в нежилое или наоборот считается оконченным со дня внесения изменений о назначении помещения в сведения Единого госреестра недвижимости.

При этом орган местного самоуправления в порядке межведомственного взаимодействия обязан направить в орган регистрации прав документ, подтверждающий принятие им решения о таком переводе.

В случае проведения перепланировки помещения, которое представляет собой изменение его границ и (или) площади, образование новых помещений, изменение его внутренней планировки, изменение границ и площади смежных помещений, вносимые изменения в сведения Единого госреестра недвижимости должны содержать данные о произведенных изменениях, назначении помещения.

Закон должен вступить в силу с 1 апреля 2024 года.