2023-12-13T23:24:36+03:00
2023-12-13T23:24:36+03:00
2023-12-13T23:24:36+03:00
2023
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Совфед одобрил закон, упрощающий перевод жилого помещения в нежилое
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Совфед одобрил изменения в Жилищный кодекс РФ и закон "О госрегистрации недвижимости", совершенствующие положения о порядке перевода жилого помещения в нежилое и наоборот... ПРАЙМ, 13.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Совфед одобрил изменения в Жилищный кодекс РФ и закон "О госрегистрации недвижимости", совершенствующие положения о порядке перевода жилого помещения в нежилое и наоборот.
Документом устанавливается, что в случае, если для обеспечения использования помещения в качестве жилого или нежилого не требуется проведение его переустройства, и (или) перепланировки, или иных работ, то перевод жилого помещения в нежилое или наоборот считается оконченным со дня внесения изменений о назначении помещения в сведения Единого госреестра недвижимости.
При этом орган местного самоуправления в порядке межведомственного взаимодействия обязан направить в орган регистрации прав документ, подтверждающий принятие им решения о таком переводе.
В случае проведения перепланировки помещения, которое представляет собой изменение его границ и (или) площади, образование новых помещений, изменение его внутренней планировки, изменение границ и площади смежных помещений, вносимые изменения в сведения Единого госреестра недвижимости должны содержать данные о произведенных изменениях, назначении помещения.
Закон должен вступить в силу с 1 апреля 2024 года.