МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Минфин оперативно проработает продление семейной ипотеки с другими министерствами и ведомствами, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"Минфин России последовательно придерживается позиции о необходимости адресной и социальной направленности льготных ипотечных программ. Семейная ипотека направлена на поддержу семей с детьми, что является главным социальным фактором", — говорится в сообщении.

Тем не менее, в Минфине отметили, что "эти условия несомненно должны привести к более адресной выдачи льготной ипотеки и направлены на тех, кому действительно такая поддержка необходима".

"На состояние рынка ипотеки оказывают влияние не только льготные программы, но и его регулирование Банком России. Минимизация рисков перегрева рынка ипотеки и жилья будет обеспечиваться комплексными решениями как Правительства РФ, так и Банка России. В федеральном бюджете 2024-2026 годов на реализацию всех программ предусмотрено 1034,6 миллиарда рублей. Необходимость дополнительных расходов будет зависеть в том числе от уровня ключевой ставки и выдачи льготных кредитов", — добавили в министерстве.

В четверг президент страны Владимир Путин, подводя итоги года, сказал, что необходимо думать над продлением семейной ипотеки, которая заканчивается в 2024 году, правительство сейчас размышляет над тем, чтобы срок ее действия был увеличен.