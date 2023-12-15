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2023-12-15T15:15:00+03:00
2023
https://1prime.ru/development/20231215/842580687.html
Путин выступил за сохранение текущего размера взноса для семейной ипотеки
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Необходимо продлить действие 20% первоначального взноса по семейной ипотеке и сохранить субсидию в 450 тысяч рублей для погашения кредита, сообщил президент России Владимир Путин... ПРАЙМ, 15.12.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Необходимо продлить действие 20% первоначального взноса по семейной ипотеке и сохранить субсидию в 450 тысяч рублей для погашения кредита, сообщил президент России Владимир Путин.
"Я просил правительство подумать над тем, чтобы продлить сохранение 20% первичного взноса для семей с детьми — первое, и второе — подумать на тему о том, чтобы сохранить субсидию в 450 тысяч рублей для погашения самого тела кредита", — сказал Путин во время телемоста с предприятиями и социальными объектами ОАО "РЖД".
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