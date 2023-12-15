МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Необходимо продлить действие 20% первоначального взноса по семейной ипотеке и сохранить субсидию в 450 тысяч рублей для погашения кредита, сообщил президент России Владимир Путин.

"Я просил правительство подумать над тем, чтобы продлить сохранение 20% первичного взноса для семей с детьми — первое, и второе — подумать на тему о том, чтобы сохранить субсидию в 450 тысяч рублей для погашения самого тела кредита", — сказал Путин во время телемоста с предприятиями и социальными объектами ОАО "РЖД".

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