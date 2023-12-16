МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Зарплаты риелторов в крупных городах России выросли за год в среднем на 15% — до 116 тысяч рублей, подсчитали аналитики "Авито Недвижимости и "Авито Работы", изучившие этот сегмент рынка труда ко Дню риелтора, традиционно отмечаемому в третью субботу декабря. Эксперт оценил влияние повышения ключевой ставки на рынок недвижимости

"Зарплаты риелторов растут быстрее, чем в среднем по стране. Если первые за год прибавили 15%, то остальные — чуть больше 9%. Это говорит о востребованности профессии, которая к тому же является достаточно высокооплачиваемой и входит в топ-7 специальностей по этому показателю в стране", — рассказал РИА Недвижимость директор по развитию "Авито Работы" Дмитрий Пучков.

По данным онлайн-платформы, больше всего риелторам готовы платить в Москве (154 тысячи рублей), Иркутске (138 тысяч рублей), Санкт-Петербурге (137 тысяч рублей) и Краснодаре (135 тысяч рублей). Самые низкие зарплаты у представителей этой профессии среди городов, попавших в исследование, в Перми (79 тысяч рублей) и Самаре (86 тысяч рублей).

За год количество вакансий риелторов на "Авито Работе" выросло на 72% — в первой половине декабря 2023 года по всей стране на платформе ищут более тысячи таких специалистов, причем на Москву приходится пятая часть от всех открытых вакансий. В пятерку лидеров по этому показателю также вошли Краснодар, Казань, Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург. В Казани востребованность специалистов по продаже недвижимости за год выросла в три с половиной раза, в Москве — в два с половиной раза, в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге — в два раза, сообщил Пучков.

По подсчетам аналитиков сервиса, востребованность риелторов коррелирует с количеством предложений о продаже квартир: чем больше объявлений, тем выше спрос на специалистов в конкретном городе. Минимальные показатели в конце 2023 года наблюдаются в Казани (419 объявлений о продаже жилья на одну вакансию), Москве (657) и Омске (788), максимальные — в Тюмени (7537), Санкт-Петербурге (3725) и Новосибирске (3584).

"Рост зарплат риелторов соразмерен увеличению цен на квартиры в России. Это логично, потому что заработок представителей профессии обычно складывается из оклада и процента с продаж объектов. При сохранении одного и того же уровня спроса между этими показателями наблюдается прямая взаимосвязь. И хотя за год спрос на вторичном рынке жилья сократился на 14%, интерес к новостройкам увеличился за тот же период на 21%. Так что работы у риелторов сегодня более чем достаточно", — рассказал руководитель направления вторичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимости" Сергей Хахулин.

Он также добавил, что быстрее всего на среднестатистическую квартиру в своем городе накопят риелторы из Краснодара (34 средние месячные зарплаты), Ростова-на-Дону (40 зарплат) и Иркутска (43 зарплаты). Больше всего времени уйдет на это в Москве (101 зарплата), Петербурге (65 зарплат) и Самаре (63 зарплаты).