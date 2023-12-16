СТАМБУЛ, 16 дек — ПРАЙМ. Председатель Центрального банка Турции Хафизе Гайе Эркан посетовала на высокие цены на аренду недвижимости в Стамбуле, оставляющие позади расценки на Манхэттене в Нью-Йорке. В Турции поднимут минимальную цену недвижимости для гражданства

Эркан в интервью газете Hürriyet отметила, что цены на аренду жилья в Турции начали постепенно снижаться, но подчеркнула, что в целом баланс нарушен из-за недостатка социального жилья.

"Должно быть не десять квартир у одного человека, а по одной квартире у десяти человек… Как такое может быть, что Стамбул дороже Манхэттена? Мы не смогли найти квартиру в Стамбуле, они крайне дороги. Мы живем сейчас у наших мам", — заявила Эркан.

ЦБ Турции ранее сообщал, что цены на недвижимость в стране с сентября 2022 года по июль текущего выросли более чем на 89%, в ряде регионов — до 130%.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе предвыборной кампании обещал решить проблему постоянно растущих цен на аренду недвижимости. Власти обсуждают введение налога для владельцев пустующих квартир, поскольку ряд арендодателей предпочитают не сдавать квартиры, а подождать стабилизации курса лиры или найти арендатора, готового заключить контракт в долларах.

Турецкие власти продлили до июля 2024 года ограничение для арендодателей на увеличение платы за аренду квартир, ее можно будет поднять максимум на 25%, сообщал ранее министр юстиции страны Йылмаз Тунч. Арендодатели выступали против этого ограничения, так как при определении платы за аренду, по их мнению, должен учитываться годовой уровень инфляции и индекс потребительских цен. Турецкие суды по гражданским делам завалены исками о стоимости аренды квартир и требованиях выселения арендаторов, слушания назначаются не ранее чем через год после подачи иска, а в целом процесс занимает не меньше двух лет.