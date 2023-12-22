МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Цены на жилье в России начнут снижаться по мере сокращения субсидируемой государством ипотеки, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Раскрыт секрет быстрого погашения ипотеки

"Цены на жилье, правда, повышаются. Опять-таки это связано с тем, что сегодня более 70% ипотеки — это субсидируемая ипотека со стороны государства. Как только субсидии будут сокращены, — а они постепенно сокращаются, — то цены будут постепенно падать", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

В пользу падения цен на жилье говорит и сократившаяся доступность ипотечных кредитов.

При этом он добавил, что в ближайшие годы проблема пузыря на рынке ипотеки неактуальна из-за огромного нереализованного спроса.