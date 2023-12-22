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Глава Сбербанка предрек снижение цен на жилье в России
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Цены на жилье в России начнут снижаться по мере сокращения субсидируемой государством ипотеки, заявил глава Сбербанка Герман Греф. "Цены на жилье, правда, повышаются. Опять-таки... ПРАЙМ, 22.12.2023
банки, финансы, бизнес, новости, недвижимость, жилье, герман греф, льготная ипотека
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Цены на жилье в России начнут снижаться по мере сокращения субсидируемой государством ипотеки, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
"Цены на жилье, правда, повышаются. Опять-таки это связано с тем, что сегодня более 70% ипотеки — это субсидируемая ипотека со стороны государства. Как только субсидии будут сокращены, — а они постепенно сокращаются, — то цены будут постепенно падать", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
В пользу падения цен на жилье говорит и сократившаяся доступность ипотечных кредитов.
При этом он добавил, что в ближайшие годы проблема пузыря на рынке ипотеки неактуальна из-за огромного нереализованного спроса.