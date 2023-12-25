МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий переход к электронному реестру бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и недвижимости. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Собственников недвижимости предупредили о новых штрафах в 2024 году

Документ призван завершить переход от федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) к комплексной государственной программе "Строительство". Он исключает из Бюджетного кодекса положения о формировании и реализации ФАИП. Предполагается создание электронного реестра объектов капстроительства и недвижимого имущества, строительство (реконструкция) и приобретение которых финансируются из федерального бюджета.

Согласно пояснительной записке, переход к реестровому принципу позволит упростить бизнес-процессы в части определения объектов, которые планируется финансировать из федерального бюджета, и сократить сроки перераспределения средств между объектами и (или) между годами при исполнении бюджета.

Электронный реестр будут направлять в Госдуму вместе с материалами к проекту федерального бюджета. Наличие сведений в реестре станет обязательным условием для включения в закон о бюджете ассигнований на строительство (реконструкцию) или приобретение соответствующего объекта.

Правительство РФ определит правила формирования и ведения реестра. Формировать реестр будет Минстрой, а его ведение осуществляться на базе государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет".

Правительство РФ также установит, в какой форме и кем принимаются решения о капитальных вложениях из федерального бюджета в объекты госсобственности РФ стоимостью менее 3 миллиардов рублей.

Данные изменения будут применяться к правоотношениям, возникающим начиная с исполнения федерального бюджета на 2024-2026 годы. А сам закон, который содержит и другие положения, вступит в силу через 10 дней после официального опубликования, за исключением отдельных норм, для которых установлен иной срок.