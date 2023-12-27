МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Новые правила выдачи льготной ипотеки на новостройки Сбербанком могут привести к подорожанию первичного жилья, считают опрошенные РИА Недвижимость эксперты и девелоперы. Банки применят схему "Сбера" в выдаче льготной ипотеки, считает эксперт

Сбербанк сообщил, что с 11 января 2024 года будет выдавать льготную ипотеку на покупку квартиры только у аккредитованных банком застройщиков. Еще, как пояснили РИА Недвижимость в пресс-службе банка, скорректированы тарифы, которые раньше применялись в отношении аккредитованных застройщиков.

"Есть вероятность повышения цен на квартиры, но только в тех случаях, когда спрос будет высоким, тогда застройщики переложат расходы на покупателей, заложив их в стоимость квадратного метра", — полагает завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.

Он объясняет нововведение желанием банка получить компенсацию доходов, выпадающих в связи с уменьшением государственной субсидии на 0,5 процентного пункта.

Коммерческий директор ФСК Ольга Тумайкина также прогнозирует подорожание жилья. "Комиссия, которую будут платить застройщики банку, если покупатель возьмет ипотеку по льготной программе, скорее всего, отразится на конечной стоимости квадратного метра. Ведь у застройщика увеличиваются расходы, а, соответственно, растет себестоимость строительства", — поясняет она.

Тумайкина добавила, что те застройщики, которые работали со Сбербанком только по стандартным условиям, сейчас будут вынуждены подписать дополнительный договор, чтобы на его основании можно было производить компенсацию недополученных процентов банку.

Впрочем, не все согласны с ростом финансовой нагрузки у застройщиков. "Никакой дополнительной финансовой нагрузки на девелоперов эта мера не несет", — уверен замгендиректора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК "Садовое кольцо" Илья Колунов.

Главный эксперт "Русипотеки" Сергея Гордейко добавляет, что доминирование Сбербанка на рынке позволяет ему выставить жесткие условия для застройщиков и заставить их поделиться прибылью.

При этом Цыганов указывает, что доля "Сбера" на рынке льготной ипотеки составляет до 50% и более по отдельным объектам, и примеру этого банка могут последовать другие игроки. В то же время некоторые из банков, кто сохранит прежние условия работы, имеют возможность немного увеличить свою долю на рынке.