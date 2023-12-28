2023-12-28T10:10:47+03:00
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2023-12-28T10:10:47+03:00
2023
https://1prime.ru/development/20231228/842694068.html
Кабмин представит предложения по патентам важных иностранных препаратов
Недвижимость
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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МИШУСТИН ПОРУЧИЛ ДО 1 ФЕВРАЛЯ ПРЕДСТАВИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕХАНИЗМОВ ПАТЕНТНОГО ПРАВА ДЛЯ ВАЖНЫХ ИНОСТРАННЫХ ПРЕПАРАТОВ — КАБМИН Новость дополняется ПРАЙМ, 28.12.2023
бизнес, новости, недвижимость
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МИШУСТИН ПОРУЧИЛ ДО 1 ФЕВРАЛЯ ПРЕДСТАВИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕХАНИЗМОВ ПАТЕНТНОГО ПРАВА ДЛЯ ВАЖНЫХ ИНОСТРАННЫХ ПРЕПАРАТОВ — КАБМИН
Новость дополняется