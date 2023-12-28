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2023
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Хуснуллин прокомментировал федеральные обязательства перед дольщиками
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Федеральные обязательства перед обманутыми дольщиками закрыты, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин на совещании с регионами. "До конца года планируется принять решения о... ПРАЙМ, 28.12.2023
бизнес, новости, недвижимость, россия, строительство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Федеральные обязательства перед обманутыми дольщиками закрыты, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин на совещании с регионами.
"До конца года планируется принять решения о восстановлении прав всех граждан-участников долевого строительства. Мы, несмотря на сложности, недостаток денег, даже пошли на то, чтобы взять кредиты и рассчитаться с дольщиками. Я прошу обязательства, которые есть за региональными командами, тоже все выполнить. Коллеги, давайте тему дольщиков закроем. Мы федеральные обязательства закрыли", — сказал он.
Хуснуллин добавил, что приняты решения о том, кому предоставить жилье, а кому — выплатить компенсации. В течение нескольких месяцев все выплаты будут осуществлены.