МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Федеральные обязательства перед обманутыми дольщиками закрыты, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин на совещании с регионами. Дольщики смогут подать заявления на выплату возмещения через госуслуги

"До конца года планируется принять решения о восстановлении прав всех граждан-участников долевого строительства. Мы, несмотря на сложности, недостаток денег, даже пошли на то, чтобы взять кредиты и рассчитаться с дольщиками. Я прошу обязательства, которые есть за региональными командами, тоже все выполнить. Коллеги, давайте тему дольщиков закроем. Мы федеральные обязательства закрыли", — сказал он.

Хуснуллин добавил, что приняты решения о том, кому предоставить жилье, а кому — выплатить компенсации. В течение нескольких месяцев все выплаты будут осуществлены.