2023-12-30T21:26:28+03:00
2023-12-30T21:26:28+03:00
2023-12-30T21:26:28+03:00
2023
https://1prime.ru/development/20231230/842714806.html
В России вступили в силу новые правила приемки квартир в новостройках
Недвижимость
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Новые правила приемки квартир в новостройках, согласно постановлению правительства от 29 декабря 2023 года, вступили в силу 30 декабря. Постановление было опубликовано сегодня на... ПРАЙМ, 30.12.2023
бизнес, новости, недвижимость, россия, квартиры, новостройки
https://cdnn.1prime.ru/images/83926/89/839268983.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83926/89/839268983.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83926/89/839268982.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83926/89/839268982.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83926/89/839268970.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83926/89/839268970.jpg
https://1prime.ru/banks/20231223/842650114.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Новые правила приемки квартир в новостройках, согласно постановлению правительства от 29 декабря 2023 года, вступили в силу 30 декабря.
Постановление было опубликовано сегодня на официальном портале правовой информации.
Согласно новым правилам, дольщик сможет отказаться от подписания акта приема-передачи квартиры только при обнаружении существенных недостатков. Теперь он сможет потребовать только безвозмездного устранения недочетов.
Срок устранения дефектов увеличен с 45 дней до 60 календарных дней. В случае, если застройщик не уложится в этот срок или откажется устранять проблемы, дольщик сможет потребовать компенсацию или скидку.
Также сокращен срок, по истечении которого застройщик может составить односторонний передаточный акт, — с двух месяцев до одного.
Вводятся требования к эксперту, которого приглашают на приемку квартиры. Он должен состоять в Национальном реестре специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования и (или) Национальном реестре специалистов в области строительства, работать по трудовому договору у индивидуального предпринимателя или юрлиц — членов соответствующей саморегулируемой организации.