МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Эксперты дали ряд советов по защите квартиры во время новогодних праздников тем, кто на несколько дней уезжает, передает RT. Россиян научили, когда бросать трубку

В частности, заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков рекомендует попросить соседей доставать почту и убирать флаеры на двери квартиры.

Также следует договориться с друзьями о посещении дома хотя бы раз в два-три дня.

По его словам, целесообразно установить систему защиты от протечек и пожарную сигнализацию.

Если установлена система "умный дом", можно настроить автоматическое регулирование жалюзи и открытие окон и дверей, советует эксперт рынка HomeNet НТИ Петр Козлов. Также можно поставить аккумуляторный светильник с постоянным освещением на подоконник или установить муляж камеры, добавил специалист.

Директора регионального инжинирингового центра SafeNet НТИ Денис Кувиков предостерег от публикации своих планов в социальных сетях, не публиковать фотографии во время самого отдыха, так как это явный сигнал для мошенников.

"С точки зрения проникновения в квартиру главный элемент защиты и отпугивающий элемент для грабителя — системы видеонаблюдения. Например, можно скинуться с соседями по блоку/сектору и установить камеру с общим доступом. Камера будет собирать информацию в облако и детектировать входящих", — отметил эксперт.