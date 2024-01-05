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2024
https://1prime.ru/development/20240105/842735528.html
Эксперт посоветовал россиянам не покупать квартиру в 2024 году
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Спекуляции с ценами на жилье — бессмыслены в сегодняшних условиях, так как любая приобретенная в настоящее время жилплощадь подешевеет в скором будущем, заявил эксперт по... ПРАЙМ, 05.01.2024
бизнес, новости, недвижимость, россия, ипотека
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Спекуляции с ценами на жилье — бессмыслены в сегодняшних условиях, так как любая приобретенная в настоящее время жилплощадь подешевеет в скором будущем, заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.
Он предложил отложить покупку квартиры до отмены госпрограмм и падения стоимости, которую покупатели смогут позволить себе без льгот. В роли примера такой цены Емельянов назвал цены во вторичке соседних ЖК, где люди покупают сами.
"Если квартира все же нужна и выбор сделан в пользу новостройки, нужно иметь в виду, что ее реальная цена (при продаже в будущем) может оказаться сильно ниже, чем у застройщика", — уточнил Емельянов.
Аналитик отметил, что 2024 год в принципе не удобен для покупки, так как цены, ставки и порог входа все еще высокие. Есть риск прожить в квартире несколько лет, погасить кредит на миллионы, а в итоге продать ее дешевле, чем долг в банке, заключил он.