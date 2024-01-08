МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. За прошедший 2023 год стоимость аренды жилья в крупнейших городах России выросла почти на четверть, предпосылок для снижения цен в ближайшем будущем пока не наблюдается, сообщает издание "Коммерантъ" со ссылкой на опрошенных аналитиков. Экономист предсказал будущее ипотечных ставок в 2024 году

"В десяти крупнейших регионах показатель за последние пять лет вырос только на 18%, до 26 миллиона кв. м. Одновременно население продолжает концентрироваться в крупнейших агломерациях, где из-за изменения демографического поведения требуется все больше квартир. Дети раньше уезжают от родителей, позже рожают первого ребенка, чаще живут одни", — рассуждает руководитель "Циан.Аналитики" Алексей Попов, говоря о факторах высокого спроса на жилье в России.

Эксперт также отметил, что в 2023 году дополнительное давление на рынок долгосрочной аренды создало возвращение релокантов и отказ от практики удаленной работы.

Сообщается, что в 16 российских городах-миллионниках за год аренда "однушек" выросла на 25,8 %, "двушек" — на 24 %. При этом год к году аренда подорожала на 19,9 % и 18,9 % соответственно.

Что же касается Москвы, то, согласно информации "Циан.Аналитики", средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры по итогам 2023 года составила 54,2 тысяч рублей, двухкомнатной — 98,2 тысячи рублей. За год значения выросли на 26% и 41,7% соответственно.

По мнению аналитиков, граждане России продолжат активно снимать жилье из-за роста ставок по ипотеке и снижения доступности покупки квартиры. Ожидается, что после околоновогоднего затишья ставки аренды недвижимости продолжат расти.

Ранее издание "Лента.ру" со ссылкой на прогнозы экономиста Михаила Белева писало, что в 2024 году возможно снижение ипотечных ставок до 10%, если Банк России примет решение снизить ключевую ставку. Тем не менее, по словам Беляева, даже в случае принятия соответствующего решения, резкое снижение ставки представляет опасность, так как это может нанести шоковый эффект экономике.