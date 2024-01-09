МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Охлаждение ипотечного рынка может привести к тому, что цены на квартиры в старом фонде в столичных регионах снизятся на 10-15%, а на новый вторичный фонд — в пределах 5%, при этом существенного снижения цен на "первичке" не ожидается, заявила генеральный директор Национального рейтингового агентства (НРА) Татьяна Григорьева. Собственников недвижимости предупредили о новых штрафах в 2024 году

Говоря о том, что будет с ценами на жилье в Москве и Санкт-Петербурге с учетом ограничения лимита по льготным ипотекам на новостройки в 6 миллионов рублей, Григорьева в интервью газете "Известия" отметила, что на рынке недвижимости столиц сейчас действуют два противоположных тренда. "Спрос ограничивается высокими ипотечными ставками и ужесточением правительством по отношению к льготным программам. Ипотечный платеж на большие квартиры превысил 300 тысяч рублей — это неподъемная цифра для большинства россиян", — сказала она.

Рост цен, по ее словам, сдерживается большим количеством предложений, особенно в Москве. А с другой стороны, растущая инфляция ведет к увеличению цен застройщиками, а также к повышенному спросу населения на недвижимость, ведь россияне по-прежнему видят в недвижимости основной инвестиционный актив, добавила глава НРА.

"Учитывая эти два тренда, мы не ожидаем существенного снижения цен на новостройки. Скорее всего, в ближайшие полгода стоимость недвижимости будет заморожена. А по знаковым локациям (например, в ЦАО Москвы или центре Петербурга) цены могут вырасти на 5%", — отметила Григорьева.

"Однако охлаждение ипотечного рынка приведет к тому, что цены на квартиры в старом фонде снизятся на 10–15%. На новый вторичный фонд максимальное падение цен составит 5%. А в престижных локациях снижения цен не произойдет", — добавила она.

По ее словам, наиболее вероятные максимальные дисконты — на квартиры больше 60 квадратных метров, так как именно они больше всего пострадают от повышения первоначального взноса и снижения лимитов по льготным программам. Одновременно стоимость однокомнатных квартир на "вторичке" может и не снизиться, предупреждает Григорьева, поскольку они особенно востребованы на рынке, а недорогие объекты могут даже прибавить в цене.