МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. За первый месяц 2024 года квартиры в новостройках на 18 крупнейших региональных рынках России подорожали на 1% эксперты прогнозируют дальнейшую стагнацию цен, сообщает издание "Коммерсантъ". Девелоперы предупреждают, что жилье может подорожать на 10 процентов

Сообщается, что, согласно данным "Циан.Аналитики", в январе средняя стоимость "первички" составила 163,1 тысячи рублей за квадратный метр. По словам руководителя сервиса Алексея Попова, нормализация ценовой динамики связана с активным выводом нового предложения под конец 2023 года.

По словам Попова, за месяц число свободных лотов на рынке выросло на 9%.

"Это один из наиболее выраженных приростов за последние три года",- подчеркнул эксперт.

Кроме того, как заметил глава первичного направления "Авито Недвижимости" Дмитрий Алексеев, россияне не торопятся приобретать недвижимость в новостройках. Так, в преддверии Нового года спрос снизился на 28%, но в сравнении с 2022 годом показатель вырос на 4%.

По информации аналитиков, во втором квартале интерес покупателей к "первичке" снизится из-за меньшей доступности ипотеки и удовлетворения потребностей граждан в жилье.