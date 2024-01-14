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Цены на "первички" в России подошли к стагнации
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За первый месяц 2024 года квартиры в новостройках на 18 крупнейших региональных рынках России подорожали на 1% эксперты прогнозируют дальнейшую стагнацию цен, сообщает издание... ПРАЙМ, 14.01.2024
общество , бизнес, новости, недвижимость, россия, недвижимость, новостройки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. За первый месяц 2024 года квартиры в новостройках на 18 крупнейших региональных рынках России подорожали на 1% эксперты прогнозируют дальнейшую стагнацию цен, сообщает издание "Коммерсантъ".
Сообщается, что, согласно данным "Циан.Аналитики", в январе средняя стоимость "первички" составила 163,1 тысячи рублей за квадратный метр. По словам руководителя сервиса Алексея Попова, нормализация ценовой динамики связана с активным выводом нового предложения под конец 2023 года.
По словам Попова, за месяц число свободных лотов на рынке выросло на 9%.
"Это один из наиболее выраженных приростов за последние три года",- подчеркнул эксперт.
Кроме того, как заметил глава первичного направления "Авито Недвижимости" Дмитрий Алексеев, россияне не торопятся приобретать недвижимость в новостройках. Так, в преддверии Нового года спрос снизился на 28%, но в сравнении с 2022 годом показатель вырос на 4%.
По информации аналитиков, во втором квартале интерес покупателей к "первичке" снизится из-за меньшей доступности ипотеки и удовлетворения потребностей граждан в жилье.