МОСКВА, 15 янв – ПРАЙМ. Интерес к покупке жилья на первичном рынке на фоне ухудшения условий по льготной ипотеке вырос в России в начале января относительно прошлого года на 59%, рассказал РИА Недвижимость директор по продажам риелторской компании "Этажи" Сергей Зайцев. Цены на "первички" в России подошли к стагнации

"Любые ухудшения условий кредитования последнее время становятся катализатором для реализации отложенного спроса. Одна из последних подобных рыночных ситуаций отмечалась летом 2023 года, когда на фоне ухудшения условий кредитования все те, кто рассчитывал на снижение цен, начали ускоряться с решением жилищного вопроса. Сейчас мы наблюдаем схожую ситуацию на первичном рынке. Поэтому, если сравнивать со спросом начала прошлого года с первыми числами января текущего года, интерес к покупке на первичном рынке сейчас в Москве выше на 77%, в Санкт-Петербурге – на 54%, а в целом по России – на 59%", – отметил он.

Данные "Этажей" подтвердили и в пресс-службе Сбербанка. Там сообщили, что с 15 декабря по 8 января, согласно статистике сервиса "Домклик", кредитная организация выдала 75,3 тысячи жилищных кредитов на общую сумму 276,6 миллиарда рублей, что на 8% больше по количеству займов и на 13,5% больше по объему, чем годом ранее.

"Основным драйвером спроса выступила льготная ипотека: по программам с господдержкой оформлено 48 тысяч кредитов (почти 64%) на 210,9 миллиарда рублей (76%), – уточнили в "Сбере".

Вместе с тем, обратил внимание Зайцев, если сравнивать спрос на новостройки с реальными сделками, то окажется, что, по сравнению с аналогичным периодом января прошлого года, он выше только на 12,5% в Москве, на 16% в Санкт-Петербурге и на 31,3% в целом по России. "Это как раз показатель того, что новые изменения в ипотечных программах подходят не всем, кто интересуется покупкой жилья, особенно в столичных городах", – констатировал эксперт.