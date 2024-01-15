МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Квартиры в новостройках на московском рынке жилья по итогам 2023 года подорожали на 20,9%, пишет издание "Лента.ру" со ссылкой на данные агентства недвижимости Ageeva Real Estate. Цены на "первички" в России подошли к стагнации

Согласно материалу, по результатам прошлого года цена за "квадрат" в "первичке" Москвы составила 376,3 тысячи рублей. Кроме того, в качестве сравнения приводятся данные за период с декабря 2022 года по декабрь 2023 года, когда средняя стоимость квадратного метра в новых квартирах увеличилась на 24,7% (74,6 тысячи рублей).

Издание отмечает, что самым дорогим "квадратом" на рынке новостроек столицы стал квадратный метр стоимостью 5,49 миллиона рублей.

Ранее издание "Коммерсантъ" сообщало, что квартиры в новостройках за первый месяц 2024 года на 18 крупнейших региональных рынках России подорожали на 1%. В этой связи аналитики ожидают дальнейшей стагнации цен на "первички".