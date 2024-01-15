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2024
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В Москве подскочили цены на квартиры в новостройках
Недвижимость
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Квартиры в новостройках на московском рынке жилья по итогам 2023 года подорожали на 20,9%, пишет издание "Лента.ру" со ссылкой на данные агентства недвижимости Ageeva Real Estate... ПРАЙМ, 15.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Квартиры в новостройках на московском рынке жилья по итогам 2023 года подорожали на 20,9%, пишет издание "Лента.ру" со ссылкой на данные агентства недвижимости Ageeva Real Estate.
Согласно материалу, по результатам прошлого года цена за "квадрат" в "первичке" Москвы составила 376,3 тысячи рублей. Кроме того, в качестве сравнения приводятся данные за период с декабря 2022 года по декабрь 2023 года, когда средняя стоимость квадратного метра в новых квартирах увеличилась на 24,7% (74,6 тысячи рублей).
Издание отмечает, что самым дорогим "квадратом" на рынке новостроек столицы стал квадратный метр стоимостью 5,49 миллиона рублей.
Ранее издание "Коммерсантъ" сообщало, что квартиры в новостройках за первый месяц 2024 года на 18 крупнейших региональных рынках России подорожали на 1%. В этой связи аналитики ожидают дальнейшей стагнации цен на "первички".