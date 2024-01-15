2024-01-15T15:41:00+03:00
2024-01-15T16:37:04+03:00
2024-01-15T15:41:00+03:00
2024
https://1prime.ru/development/20240115/842801260.html
В Финляндии хотят запретить все сделки с недвижимостью, связанные с Россией
Недвижимость
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Финляндия намерена добиться полного запрета сделок с недвижимостью, связанных с Россией, сообщает в понедельник группа региональных изданий Uutisuomalainen. В Финляндии несколько... ПРАЙМ, 15.01.2024
бизнес, экономика, новости, недвижимость, в мире, россия, запрет, финляндия, недвижимость
https://cdnn.1prime.ru/images/84059/16/840591670.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84059/16/840591670.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84059/16/840591669.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84059/16/840591669.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84059/16/840591657.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84059/16/840591657.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20240115/842798434.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Финляндия намерена добиться полного запрета сделок с недвижимостью, связанных с Россией, сообщает в понедельник группа региональных изданий Uutisuomalainen.
В Финляндии несколько лет действуют ужесточения для россиян и других представителей стран, не входящих в ЕЭП. Последнее вступило в силу в начале 2023 года.
"Министр обороны Антти Хяккянен заявил, что работает над полным запретом сделок с недвижимостью с российским происхождением в Финляндии. Он сообщил, что ищет "юридические решения", — сказано в материале.
По его словам, Финляндия планирует "усложнить" лицензирование сделок с недвижимостью для физических и юридических лиц, зарегистрированных за пределами стран Евросоюза и ЕЭЗ. Финский министр уточнил, что соответствующие решения примут весной этого года.
Ранее на прошлой неделе министерство обороны отклонило три сделки с недвижимостью покупателям, не зарегистрированных в ЕС и ЕЭС, одна из них связана с компанией с "российским участием". По информации ведомства, эти сделки могут нанести ущерб национальной обороне, защите территориальной целостности и национальной безопасности.