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Продажи вторичного жилья в Москве достигли рекорда
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Продажи вторичного жилья в Москве в 2023 году выросли в сравнении с предыдущим годом на 32% — до рекордных 175 тысяч сделок, сообщило столичное управление Росреестра. "Колебания,... ПРАЙМ, 17.01.2024
финансы, бизнес, новости, недвижимость, россия, москва, вторичное жилье
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Продажи вторичного жилья в Москве в 2023 году выросли в сравнении с предыдущим годом на 32% — до рекордных 175 тысяч сделок, сообщило столичное управление Росреестра.
"Колебания, наблюдавшиеся в течение года, не помешали итоговым результатам стать рекордными за все годы ведения статистики — почти 175 тысяч сделок за год. Это в 1,3 раза больше 12 месяцев 2022 года и более чем на 4 тысячи превышает предыдущий рекорд 2021 года", — говорится в сообщении ведомства.
В нем указывается, что в декабре Росреестр зарегистрировал почти 14,9 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья — на 6% больше в сравнении с декабрем 2022 года, но на 3% меньше, чем в ноябре 2023-го.
Ранее глава "Дом.РФ" Виталий Мутко сообщал, что цены на жилье в новостройках в России в 2024 году могут перестать расти, а на вторичное жилье снизиться — снизиться.