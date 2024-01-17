МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Спрос на склады в российских регионах (без учета Москвы и Подмосковья) по итогам 2023 года стал максимальным за всю историю рынка, сообщила консалтинговая компания CORE.XP. В России зафиксировали избыток китайских машин на складах

"Общая площадь сделок в складском сегменте в регионах (за исключением Москвы и МО) составила 3 миллиона квадратных метров. Показатель вырос в три раза относительно 2022 года и почти повторил суммарный результат предыдущих трех лет (2020-2022 годы)", — говорится в сообщении компании.

Лидерами по росту активности, по данным CORE.XP, стали: Уфа, где показатель спроса по итогам года вырос в 33 раза, и Казань – спрос увеличился в 34 раза. Также рекордный для своих регионов объем сделок был отмечен в Петербурге, Екатеринбурге, Саратове, Омске, Оренбурге, Тюмени и Перми.

"Высокая активность на региональных складских рынках во многом была вызвана развитием всего одной компании онлайн-ритейлера Ozon, на которого пришлось 56% (более 1,7 миллиона квадратных метров) всего спроса в регионах и десять из десяти крупнейших сделок", — указывается в сообщении.

Вторым сегментом по активности в сделках, по подсчетам консультантов, стали традиционные ритейлеры (590 тысяч квадратных метров, или 19% сделок), в частности продуктовые сети, которые сформировали большую часть этого объема. Наиболее активными в этом сегменте были X5 Group (341 тысяча квадратных метров) и сеть "Красное & Белое" (148 тысяч квадратных метров).