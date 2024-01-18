2024-01-18T09:26:12+03:00
2024-01-18T09:26:12+03:00
2024-01-18T09:26:12+03:00
2024
https://1prime.ru/development/20240118/842827002.html
В Москве зафиксировали рекордное за 15 лет число ипотечных сделок
Недвижимость
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Управление Росреестра по Москве зарегистрировало в 2023 году рекордные за 15 лет 136,2 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования — на 26% больше в сравнении с предыдущим... ПРАЙМ, 18.01.2024
бизнес, регионы, экономика, новости, недвижимость, россия, москва, росреестр, ипотечные сделки
https://cdnn.1prime.ru/images/83572/19/835721921.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83572/19/835721921.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83572/19/835721920.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83572/19/835721920.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83572/19/835721908.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83572/19/835721908.jpg
https://1prime.ru/development/20240116/842806591.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Управление Росреестра по Москве зарегистрировало в 2023 году рекордные за 15 лет 136,2 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования — на 26% больше в сравнении с предыдущим годом, сообщила пресс-служба ведомства.
"С конца третьего квартала 2023 года рынок жилищного кредитования с привлечением ипотек в Москве плавно сбавляет обороты. После августовского пика с сентября прошлого года каждый месяц число зарегистрированных ипотечных кредитов снижалось в среднем на 9%. При этом показатель за год, как и прогнозировалось, стал рекордным за последние 15 лет", — указывается в сообщении.
В нем отмечается, что в декабре управлением зарегистрировано почти 9,7 тысячи ипотечных договоров — на 13% меньше, чем в декабре 2022 года. По сравнению с ноябрем 2023-го снижение составило 4%.
Ранее Росреестр подсчитал, что продажи вторичного жилья в Москве в 2023 году выросли в сравнении с предыдущим годом на 32% — до рекордных 175 тысяч сделок.