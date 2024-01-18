МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Управление Росреестра по Москве зарегистрировало в 2023 году рекордные за 15 лет 136,2 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования — на 26% больше в сравнении с предыдущим годом, сообщила пресс-служба ведомства. "Эталон" в 2023 году увеличил продажи недвижимости на 80 процентов

"С конца третьего квартала 2023 года рынок жилищного кредитования с привлечением ипотек в Москве плавно сбавляет обороты. После августовского пика с сентября прошлого года каждый месяц число зарегистрированных ипотечных кредитов снижалось в среднем на 9%. При этом показатель за год, как и прогнозировалось, стал рекордным за последние 15 лет", — указывается в сообщении.

В нем отмечается, что в декабре управлением зарегистрировано почти 9,7 тысячи ипотечных договоров — на 13% меньше, чем в декабре 2022 года. По сравнению с ноябрем 2023-го снижение составило 4%.

Ранее Росреестр подсчитал, что продажи вторичного жилья в Москве в 2023 году выросли в сравнении с предыдущим годом на 32% — до рекордных 175 тысяч сделок.