МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Россиянам все чаще стали отказывать в ипотеке из-за разногласий банков и застройщиков, пишет РБК. Центробанк заявил об увеличении числа россиян, имеющих кредиты и займы

По данным издания, в начале января 2024 года доля отказов по онлайн-заявкам на ипотеку достигла 35 процентов против 17 процентов в декабре, что связано с изменением условий выдачи кредитов с государственной поддержкой. Директор по развитию цифровой платформы "Сделка.РФ" Ольга Сидоренко отметила, что 23 процента заявок не получили ответ кредитора совсем. Доля клиентов, оставшихся без ответа, выросла в шесть раз.

"Процент одобрения на нашей платформе снизился. Мы видим, что если и происходит одобрение, то с меньшими лимитами. Средняя сумма одобрения — порядка 3 млн руб", — отметила эксперт.

Согласно данным сервиса, 97 процентов всех ипотечных кредитов в России выдаются десятью крупнейшими банками, 90 из них предоставляют Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк, которые первыми объявили об изменениях в работе с застройщиками.

Ранее 15 января Банк России заявил о наличии рисков, спровоцированных ограничением выдачи льготных ипотек. Начальник центра анализа рынка недвижимости департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Копылов отметил, что подобное решение несет опасность для самих ипотечных заемщиков, так как в дальнейшем застройщики могут включить комиссию в цену, что только увеличит разрыв между первичным и вторичным рынками жилья.

Ранее Сбербанк сообщил, что с 11 января 2024 года будет выдавать льготную ипотеку на покупку жилья только при условии субсидирования аккредитованным застройщиком, что объяснялось снижением размера госсубсидии банкам по программе. Позднее к этому решению присоединились ВТБ и Альфа-банк. На этом фоне Федеральная антимонопольная служба получила жалобы на действия банков, касающиеся новых условий выдачи льготной ипотеки.