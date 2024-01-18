МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин подписал указ о выделении средств на юридическую защиту зарубежной недвижимости Российской Федерации, бывших Российской империи и СССР за рубежом, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Украина намерена изъять российское движимое имущество

"Определить ФГУП "Предприятие по управлению собственностью за рубежом" управления делами президента РФ получателем предоставляемой из федерального бюджета субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением поиска недвижимого имущества Российской Федерации, бывшей Российской империи, бывшего СССР, надлежащим оформлением прав Российской Федерации в отношении имеющегося федерального недвижимого имущества и найденного недвижимого имущества Российской Федерации, бывшей Российской империи, бывшего СССР и юридической защитой этого имущества", — говорится в документе.

Согласно постановлению от 2015 года, УДП и МИД организовывали поиск, оформление и защиту заграничной российской недвижимости. На эти цели выделялась субсидия, ее могли получать организации, подведомственные УДП.

С 2021 года правила субсидирования были скорректированы,по которым поиск подобного имущества перестал быть основанием для выделения средств.

Нынешний указ президента возвращает субсидии и назначает конкретное уполномоченное предприятие.