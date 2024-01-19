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Продажи новостроек в Москве рекордно выросли
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Продажи жилья в новостройках Москвы в 2023 году выросли в сравнении с предыдущим годом на 35% — до рекордных 115,6 тысячи договоров долевого участия (ДДУ), сообщила пресс-служба... ПРАЙМ, 19.01.2024
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Продажи жилья в новостройках Москвы в 2023 году выросли в сравнении с предыдущим годом на 35% — до рекордных 115,6 тысячи договоров долевого участия (ДДУ), сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.
"Первичный рынок столичной недвижимости продемонстрировал в 2023 году внушительные результаты, став самым продуктивным по числу сделок за всю 15-летнюю историю ведения статистики. По итогам 12 месяцев были обновлены все ранее установленные рекорды", — говорится в сообщении.
С учетом нежилой недвижимости управлением зарегистрировано более 166 тысяч сделок — на 36% больше результата предыдущего года.
Ранее Росреестр подсчитал, что продажи вторичного жилья в Москве в 2023 году выросли на 32% — до рекордных 175 тысяч сделок.