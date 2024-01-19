МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Продажи жилья в новостройках Москвы в 2023 году выросли в сравнении с предыдущим годом на 35% — до рекордных 115,6 тысячи договоров долевого участия (ДДУ), сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра. Риелтор рассказал о росте спроса на новостройки в России

"Первичный рынок столичной недвижимости продемонстрировал в 2023 году внушительные результаты, став самым продуктивным по числу сделок за всю 15-летнюю историю ведения статистики. По итогам 12 месяцев были обновлены все ранее установленные рекорды", — говорится в сообщении.

С учетом нежилой недвижимости управлением зарегистрировано более 166 тысяч сделок — на 36% больше результата предыдущего года.

Ранее Росреестр подсчитал, что продажи вторичного жилья в Москве в 2023 году выросли на 32% — до рекордных 175 тысяч сделок.