МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Минстрой еще не готов обсуждать публично параметры продления льготной ипотеки, заявил замглавы ведомства Никита Стасишин. Россиянам стали чаще отказывать в ипотеке, пишет СМИ

"Мы пока глубоко еще не обсуждаем ни с экспертным сообществом, ни с коллегами по правительству, ни с Центральным Банком те параметры, по которым может быть предложено продлить или создать единую программу льготную по ипотеке после 1 июля, потому что сегодня перед нами стоят задачи по сохранению темпов строительной отрасли. И я считаю, что в моменте публично рано говорить о чем-либо после 1 июля 2024 года", — пояснил он.

Стасишин отметил, что ведомство если что-то и обсуждает по параметрам дальнейшей поддержки населения через ипотеку, то сейчас делает это непублично, так как требуется "стабильность в этом вопросе".

"Мы прекрасно понимаем, что после 1 июля ипотека должна носить более адресный характер. Она должна быть нацелена на улучшение демографии в нашей стране в первую очередь", — подчеркнул замглавы Минстроя.

Программа льготной ипотеки на новостройки завершается 1 июля 2024 года. В этот же срок завершается программа семейной ипотеки, за исключением семей с ребенком-инвалидом, если он родился до 31 декабря 2023 года.

Стасишин также сообщил, что основной вклад в улучшение жилищных условий семей внесли сделки со "вторичкой".

"В количестве миллионов семей, улучшающих жилищные условия, самый большой вклад вносят именно сделки, совершенные по договорам купли-продажи на вторичном рынке", — сказал он, отвечая на вопрос РИА Недвижимость о рисках снижения в 2024 году числа семей, улучшивших свои жилищные условия, так как сделки на вторичном рынке финансируются стандартной рыночной ипотекой, стоимость которой изменилась на фоне роста ключевой ставки ЦБ РФ.

Он добавил, что сейчас в стране "очень мало людей", которые могут на рыночных условиях сегодня взять ипотеку — как на вторичное, так и первичное жилье. "Мы будем смотреть в течение первого полугодия, что будет происходить со сделками, но еще раз — здесь мы никак не влияем на ключевую ставку, поэтому будем реагировать по мере поступления и наступления проблем", — пояснил замглавы Минстроя.

Всего в 2023 году жилищные условия улучшили 4,3 миллиона семей, напомнил Стасишин.