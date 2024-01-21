МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Десять самых крупных российских банков по результатам 2023 года выдали более 118 тысяч кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), сумма средств составила 537 миллиардов рублей, пишет издание "Ведомости". ЦБ предложили наделить правом ограничивать банкам выдачу ипотеки

"В 2023 году каждый 20-й ипотечный заем был выдан на строительство частного дома, в то время как в 2022 году — только один кредит из 50", — рассказал заместитель гендиректора госкомпании Дом.РФ Алексей Ниденс.

Он также отметил, что это могло стать следствием распространения льготной ипотеки на сегмент ИЖС.

Ниденс подчеркнул, что сейчас компания прорабатывает создание единой программы поддержки ИЖС в целях модернизации рынка частного жилья в России. Чтобы осуществить эти планы, по его словам, Дом.РФ уделит особое внимание защите средств граждан при возведении домов и развитию цивилизованного частного домостроения.

В России действуют несколько льготных ипотечных программ, в том числе доступная всем категориям заемщиков на всей территории страны госпрограмма на жилье в новостройках. Сейчас ставка по ней составляет восемь процентов годовых.

С 23 декабря в России увеличили размер первоначального взноса по льготной ипотеке до 20 процентов годовых, а максимальный размер кредитов установили в шесть миллионов рублей. Как отмечал управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов, такие нововведения являются шагом к сворачиванию программ льготной ипотеки.