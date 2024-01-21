МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. В России на фоне повышения ипотечных ставок стоимость "вторичек" в январе выросла на 1%, спрос на жилье, напротив, продемонстрировал снижение, сообщило издание "Коммерсантъ". Продажи новостроек в Москве рекордно выросли

Отмечается, что в случае сохранения низкой покупательской активности цены на жилье могут снизиться уже весной 2024 года.

По данным аналитиков ЦИАН, в январе текущего года средняя цена предложения на вторичном рынке 16 городов-миллионников и двух областей составила 141 тысяч рублей за "квадрат", что на 1% выше, чем было в декабре. За год рост цен замедлился с 2% в месяц до 1%.

Отмечается, что самую выраженную динамику средних цен на вторичном рынке за месяц зафиксировали в Краснодаре и Нижнем Новгороде, где цены варосли на 2% и 3,2% соответственно. Кроме того, в Санкт-Петербурге цены выросли на 0,4%, а в Москве стоимость равна 279,3 тысячи рублей за "квадрат".

При этом отмечается, что спрос на вторичном рынке снизился на 35% из-за подорожавшей ипотеки. Об этом сообщают аналитики "Авито недвижимости" и связывают это с ключевой ставкой ЦБ.

Ранее сообщалось, что продажи жилья в новостройках Москвы в 2023 году выросли в сравнении с предыдущим годом на 35%, до рекордных 115,6 тысячи договоров долевого участия (ДДУ).