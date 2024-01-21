МИНСК, 21 янв — ПРАЙМ. Министр экономики Белоруссии Юрий Чеботарь сообщил, что в ближайшее время в республике уточнят условиях, при которых возможна продажа собственности лицами из недружественных стран. Белоруссия намерена наращивать экспорт в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании 18 января сообщил, что правительство предлагает более гибко подходить к продаже имущества собственниками из недружественных стран, и потребовал доказать ему целесообразность нововведений. Президент напомнил, что раньше было решение "никакого имущества не продавать, если в результате санкций или каких-то других причин иностранцы, которые имеют здесь собственность, предприятия, компании, уходят с рынка". Президент отметил, что таким инвесторам, которые бросают свой бизнес в Белоруссии, нужно сказать "досвидос", поскольку белорусская сторона сама в состоянии эффективно разобраться с этим имуществом.

"Мы оперативно сейчас подготовим соответствующие дополнения (по условиям, когда продажа возможна — ред.)", — сообщил Чеботарь в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в воскресенье.

Он напомнил, что вопрос возможности продажи собственности инвесторами из недружественных стран обсуждался на текущей неделе на совещании у президента. "Ключевое требование главы государства – это, в первую очередь, стабильная работа всех предприятий в нашей стране вне зависимости от формы собственности и капитала. Если у кого-то есть интерес уходить с нашего рынка и продать свою долю, то эта компания должна продолжить в нашей стране свою успешную работу. Это самое главное требование главы государства", — рассказал Чеботарь.

Он отметил, что в рамках поручений главы государства отрабатываются соответствующие механизмы. "С одной стороны, как заинтересовать остаться компанию работать, с другой – учесть интересы республики. Если хочешь уйти, заплати 25% от своей доли, получи разрешение – пожалуйста. Но в рамках мониторинга реализации этих мер мы увидели определенные нюансы, донастройку, которых надо завершить, чтобы в определенных моментах не ущемлять интересы граждан", — добавил министр.

Президент Белоруссии в октябре прошлого года подписал поправки в указ о дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики в условиях санкций, введя контроль со стороны государства за отчуждением лицами из недружественных стран принадлежащих им акций и долей, а также недвижимого имущества белорусских предприятий. Система предусматривает такое отчуждение только с разрешения правительства и при условии уплаты продавцом в местный бюджет взноса в размере не менее 25% от рыночной стоимости отчуждаемых долей (акций), недвижимого имущества. В январе правительство Белоруссии своим постановлением утвердило порядок выдачи разрешений на отчуждение недвижимого имущества и долей в уставных фондах хозяйственных обществ для иностранных лиц.