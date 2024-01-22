МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Цены на недвижимость формируются вне зависимости от стоимости металлопроката, их рост при этом заметно опережает темпы котировок стали, рассказал директор "Северстали" по взаимодействию с органами государственной власти (вице-президент ассоциации "Русская сталь") Андрей Леонов, слова которого передала пресс-служба металлургической компании. "Северсталь" сможет нарастить производство металлоконструкций

"Цены на сталь по своей природе достаточно волатильны и зависят от целого ряда рыночных факторов – цен на сырье, затрат на логистику, баланса спроса и предложения на рынке. Никакой корреляции между ценами на металл и стоимостью жилья нет (что логично с учетом того, что себестоимость металлопроката в себестоимости недвижимости не превышает 6%), и это год от года показывают статистические данные", — сказал Леонов.

В феврале 2022 года ФАС России признала, что ММК, НЛМК и "Северсталь" с января 2021 года нарушали антимонопольное законодательство, установив и поддерживая монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат на внутреннем рынке. Поводом для расследования послужили, в частности, жалобы строительных организаций на резкий рост стоимости металлопроката. Арбитражный суд в прошлый четверг принял сторону ФАС признав, в том числе, законным штраф для "Северстали" на 8,7 миллиарда рублей. Дела остальных металлургов должны рассматриваться на следующей неделе.

Леонов отметил, что рост цен на недвижимость системно опережает изменение цен на металлопрокат. "Так, цена металла с 2021 года упала от 6% до 16%, а при этом стоимость квадратного метра в Москве выросла на 29%, а в среднем по России на 48%. На более длинном горизонте — с 2019 года — наблюдается та же тенденция: цена недвижимости растет в два раза быстрее, чем цена на металл. Поэтому все претензии к металлургам относительно роста цен на недвижимость некомпетентны", — указал он.

Кроме того, по его словам, "металлурги ответственно относятся к реализации важнейших государственных инфраструктурных и социальных строек, тесно сотрудничают с министерством строительства". При этом действует особое ценообразование на продукцию для нужд госстроек, что позволяет исключить ценовую волатильность для них.