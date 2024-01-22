МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Массовая приватизация, проведенная в 1990-х годах, была главной ошибкой, сообщил эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Андрей Широков изданию aif.ru. В России отметили рекордный объем инвестиций в коммерческую недвижимость

По словам Широкова, в ходе приватизации появилось большое количество "нищих собственников", которые не могут оплачивать содержание своего жилья, необходимо для поддержания его в нормальном состоянии. Кроме того, эксперт предполагает, что необходимо минимум в четыре раза увеличить сумму платежей за содержание общедомового имущества.

"Средний по России платеж за содержание общедолевого имущества — 25 рублей за кв. метр в месяц. Это копейки! Платежи должны быть минимум в 4 раза выше, на уровне 100 рублей за "квадрат", — отметил Широков.

Эксперт также подчеркнул, что в условиях текущего экономического развития России 60 процентов населения должны арендовать жилье. Он также указал, что ипотека является инструментом, который загоняет людей в частную собственность, и предложил решить проблему переизбытка частной собственности путем деприватизации некоторых квартир и создания сегмента субсидированного арендного жилья.

Ранее Росреестр зафиксировал рекордные продажи вторичного жилья в Москве в 2023 году. Росреестр зарегистрировал почти 14,9 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья — на шесть процентов больше в сравнении с декабрем 2022 года.