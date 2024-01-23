2024-01-23T12:35:40+03:00
2024-01-23T12:35:40+03:00
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В России сдали 675 объектов ЖКХ за счет ФНБ
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В России в 2023 году сдали 675 объектов коммунальной инфраструктуры, построенных на средства льготных займов Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил вице-премьер РФ... ПРАЙМ, 23.01.2024
бизнес, новости, недвижимость, марат хуснуллин, жкх, фнб
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. В России в 2023 году сдали 675 объектов коммунальной инфраструктуры, построенных на средства льготных займов Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"По программе с привлечением льготных займов за счет средств ФНБ в 2023 году ввели в эксплуатацию 675 объектов в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения, в том числе более 740 километров инженерных сетей. Благодаря этому качественными коммунальными услугами обеспечены порядка 10 миллионов человек", — приводятся его слова на сайте правительства России.
Реализация программы модернизации ЖКХ с участием средств ФНБ началась в 2022 году. Всего по ней планируется построить и реконструировать 1,3 тысячи объектов инфраструктуры, в том числе более 1,7 тысячи километров инженерных сетей.