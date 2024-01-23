МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. В России в 2023 году сдали 675 объектов коммунальной инфраструктуры, построенных на средства льготных займов Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В Минстрое оценили число аварий на объектах ЖКХ в этом отопительном сезоне

"По программе с привлечением льготных займов за счет средств ФНБ в 2023 году ввели в эксплуатацию 675 объектов в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения, в том числе более 740 километров инженерных сетей. Благодаря этому качественными коммунальными услугами обеспечены порядка 10 миллионов человек", — приводятся его слова на сайте правительства России.

Реализация программы модернизации ЖКХ с участием средств ФНБ началась в 2022 году. Всего по ней планируется построить и реконструировать 1,3 тысячи объектов инфраструктуры, в том числе более 1,7 тысячи километров инженерных сетей.