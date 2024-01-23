МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Программу льготной семейной ипотеки необходимо продлить, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов. В России подскочила выдача ипотеки на частные дома, пишет СМИ

С 23 декабря в России увеличили размер первоначального взноса по льготной ипотеке до 20 процентов годовых, а максимальный размер кредитов установили в шесть миллионов рублей. Как отмечал управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов, такие нововведения являются шагом к сворачиванию программ льготной ипотеки.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла в интервью РБК, что программу массовой льготной ипотеки свернут в июле следующего года. При этом, подчеркнула она, адресная ипотека сохранится.

"Здесь важно, чтобы эта программа была как минимум продолжена — продолжена льготная семейная ипотека под 6%. И вот это мы точно сделаем", — сказал Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов.

Путин, комментируя возможность расширения льготной ипотеки на вторичный рынок жилья, заявил, необходимо не допустить злоупотреблений в этой сфере.

"Здесь вопрос даже не в деньгах, хотя деньги тоже важны. Потому что с увеличением ключевой ставки расходы бюджета на субсидирование льготных ипотек возрастают", — сказал он.

По данным Минфина, эти расходы в 2024 году возрастут вдвое — до триллиона рублей, отметил он.

"Но дело в прозрачности этой операции. Одно дело, когда вы покупаете новое жилье и там все понятно: вот семья, вот ипотека, вот жилье. А когда это от человека к человеку, то здесь нужно, конечно, иметь в виду злоупотребления… Надо подумать, мы подумаем", — пообещал президент.

Глава государства также отметил, что меру поддержки многодетных семей по выплате 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита продлят.

Ранее утром 23 января Путин подписал указ, который определил многодетную семью как семью с тремя и более детьми, а также ввел единые для всех регионов льготы. При этом региональные власти смогут дополнять льготы для многодетных семей в зависимости от специфики субъекта.