МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Средний объем выданных в России ипотек по результатам 2023 года достиг рекордной отметки, увеличившись до 4,4 миллиона рублей, сообщает "РБК-Недвижимость" со ссылкой на данные БКИ "Скоринг Бюро". Путин призвал продлить программу льготной семейной ипотеки

"Это рекорд за всю историю наблюдений за данным показателем — за последние 15 лет. Ранее подобные значения среднего чека не встречались", — заявил директор по продуктам и маркетингу БКИ "Скоринг Бюро" Игорь Лисянский.

Эксперт также отметил, что подобная динамика обусловлена ростом стоимости недвижимости, а также корректировкой правил льготных программ.

Сообщается, что первые строчки лидеров по самому высокому чеку стали Москва (7,7 миллиона рублей), Подмосковье (6,2 миллиона рублей) и Санкт-Петербург (5,9 миллиона рублей). Кроме того, сообщается, что минимальный размер ипотечного кредита в прошлом году был в Чечне, Ингушетии и на Алтае. В этих регионах объем ипотек составлял 1,1 миллиона, 1,3 миллиона и 2,8 миллиона рублей соответственно.

Ранее в Минфине рассказали, что льготные ипотечные программы должны быть точечными и не охватывать большую часть рынка.

В России действует несколько льготных ипотечных программ, в том числе доступная всем категориям заемщиков на всей территории страны госпрограмма на жилье в новостройках. Сейчас ставка по ней составляет восемь процентов годовых. Ранее Путин встретился с получателями арктической ипотеки, которые предложили повысить сумму верхнего потолка по ипотеке. Глава государства согласился с этой идеей.