МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Семейную ипотеку можно распространить на вторичное жилье в регионах, где дефицит новостроек, и дифференциации максимальной суммы льготного кредита в зависимости от города, заявили РИА Новости в банках. В Минфине призвали трансформировать программу семейной ипотеки

"В принципе программа может быть сохранена в существующем виде. Но возможно предусмотреть оговорки в части распространения программ на вторичный рынок недвижимости хотя бы в тех регионах, где присутствует дефицит предложений в сегменте новостроек", — считает зампредседателя правления "Абсолют банка" Антон Павлов.

Он добавил, что в банке поддерживают продление такого вида ипотеки, поскольку он в наибольшей степени отвечает основным целям и принципам льготных программ.

В банке УБРиР считают, что нужна "точная настройка" мер поддержки в зависимости от меняющихся факторов конъюнктуры рынка.

"Например, можно задуматься о более точной дифференциации максимальной суммы льготного кредита в зависимости от региона: ведь очевидно, что стоимость жилья отличается не только в Москве и Екатеринбурге, но и, например, Екатеринбурге и Самаре", — сказала управляющий директор центра развития ипотечного бизнеса банка Алина Буслова.

Согласно условиям этой программы, максимальная сумма кредита в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляет 12 миллионов рублей, в других регионах — до 6 миллионов рублей.

Президент России Владимир Путин во вторник заявил, что программу льготной семейной ипотеки под 6% необходимо продлить (сейчас она действует до 1 июля 2024 года). В среду замминистра финансов Иван Чебесков заявил, что семейная ипотека будет продлена, но она нуждается в трансформации, как и другие льготные программы. По его словам, сейчас льготные программы не являются эффективной мерой поддержки, и нужно делать так, чтобы они помогали тем, на кого нацелены. Минфин готовит на этот счет комплексные предложения.