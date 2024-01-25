МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Коттеджный поселок "Яблоневый сад" в подмосковном Одинцово, где находятся дома создателей ЮКОСа Михаила Ходорковского*, Леонида Невзлина* и Платона Лебедева, по иску Генпрокуратуры РФ обращен в доход государства, пишет газета "Коммерсант". В Кремле ответили на вопрос о сожалении из-за помилования Ходорковского*

Бывший глава ЮКОСа Ходорковский*, некогда один из богатейших бизнесменов России, уехавший за границу после помилования президентом в 2013 году, в мае 2022 года был внесен в реестр физлиц-иноагентов. В январе этого года, как следует из базы розыска МВД РФ, он был повторно объявлен в розыск. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, в сентябре на Ходорковского* было возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о российской армии) за посты в Twitter о спецоперации.

"По иску Генпрокуратуры в доход государства был обращен коттеджный поселок "Яблоневый сад" в подмосковном Одинцово, в котором расположены дома основателей ЮКОСа Михаила Ходорковского*, Леонида Невзлина* (признаны иноагентами) и Платона Лебедева, а также бывших топ-менеджеров нефтяной компании и ее дом приемов. Интересно, что активы господ Ходорковского* и Лебедева ранее конфисковали по требованию судебных приставов, однако для погашения долгов по налогам недвижимость так и не использовали. Предполагается, что теперь это будет сделано под контролем главного надзорного органа страны", — сообщает издание.

По данным газеты, иск Генпрокуратуры 17 января удовлетворил судья Одинцовского горсуда Евгений Селин, а соответствующее заявление к нему поступило в октябре 2023 года.

Как сообщает издание, когда в суд обращались представители ГП, они опирались на приговор Мещанского районного суда 2005 года, в соответствии с которым Ходорковский* и Лебедев были осуждены на девять лет, в том числе за неуплату налогов, к осужденным был также удовлетворен и гражданский иск ФНС о взыскании ущерба в 17,4 миллиарда рублей.

"Приговором было установлено, что для вывода и легализации незаконно полученных средств фигуранты учредили компанию Group MENATEP Limited (Гибралтар). Господа Ходорковский*, Невзлин* и Лебедев получили в ней 9,5%, 8% и 7% акций. Еще по 7% ценных бумаг досталось топ-менеджерам ЮКОСа Владимиру Дубову, Михаилу Брудно и Василию Шахновскому. Директорами офшора выступали Платон Лебедев и Владимир Моисеев", — пишет газета.

Согласно газете, Федеральная служба судебных приставов в 2005 году возбудила исполнительное производство о солидарном взыскании с осужденных задолженности, которое до сих пор не завершено "из-за отсутствия имущества у должников".

"Между тем, по данным Генпрокуратуры, фигурантами для легализации доходов путем "приобретения ликвидных активов" были использованы "дочка" Group MENATEP Limited — Parringrove Limited и ее дочерняя компания ООО "Эстейт-Сервис". Компании, в свою очередь, использовались для создания кооператива индивидуальных застройщиков (КИЗ) "Яблоневый сад" в деревне Жуковка городского округа Одинцово Московской области и привлечения в него инвестиций", — пишет газета.

В 2022 году, как пишет "Коммерсант", имущество КИЗ по иску судебных приставов решением Одинцовского городского суда были обращены в доход государства, однако, как установила Генпрокуратура, "меры по взысканию имущества должников так и не были приняты", на погашение долгов оно не было направлено. "Теперь имущество "Яблоневого сада", конечными бенефициарами которого Генпрокуратура считает господ Ходорковского* и Лебедева, снова конфисковано и после вступления судебного решения в силу будет реализовано с аукциона для погашения налоговых недоимок", — пишет газета.

* Признаны иностранными агентами