МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Рынок жилья в России обрушится, если банки продолжат перекладывать комиссии на застройщиков-партнеров, считает эксперт рынка недвижимости Петербурга и основатель агентства недвижимости "Прайд Групп" Алексей Бондарев. Россиянам предложили переехать из их квартир в арендное жилье

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"Мы ждем адресную льготную ипотеку для слоев населения, которые нуждаются в субсидировании. Если этого не произойдет — девелоперы заложат в цену удорожание и продолжат давать сотрудничать с банками уже на новых условиях. Но цена, увы, от этого пострадает", — заключил Бондарев.

По словам эксперта, уже наблюдается спад в 30 процентов на фоне растерянности покупателей. Эксперт отметил, что ожидает компромиссные решения по вопросам цен на жилье, однако в данный момент рынку новостроек не с чем работать.

Бондарев добавил, что девелоперы не хотят платить проценты, а банки — идти навстречу. Поэтому, по мнению эксперта, рынок жилья в стране рискует обрушиться.

Ранее Сбербанк, Альфа-банк и ВТБ ввели комиссии для застройщиков по программам льготных ипотек. В этих условиях девелоперы повышают цены на жилье, либо отказываются от работы с некоторыми банками.

15 января банк России отмечал, что взимание комиссии с застройщиков является рисковым, поскольку прозрачность рынка снизится, а конкуренция ослабнет.